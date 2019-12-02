مدارس الجوف تحتفي بذكرى البيعة الخامسة

الجوف - محمد الحسن

نفذت مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات عدد من البرامج والفعاليات

الثقافية والعلمية والرياضية والفنية بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الولاء والمحبة يتجدد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الثالث من شهر ربيع الثاني لهذا العام، “حيث نحتفي بذكرى البيعة المباركة الخامسة، وهي مناسبة غالية تجسد أصدق آيات ومعاني الوفاء من شعب هذه البلاد المباركة لقائد مسيرتها، وذكرى خالدة في تاريخ الساحة الوطنية ودليلاً راسخاً على متانة العلاقة وقوة الروابط بين الراعي والرعية” .

واشتملت الفعاليات المنفذة في المدارس والتي تستمر حتى نهاية هذا

الأسبوع، على عدد من الفقرات، مثل: استثمار برامج الإذاعة المدرسية والفسح وساعات النشاط وحصص التربية الفنية والبدنية للاحتفاء بهذه المناسبة، تنظيم عدد من المسابقات في المقالة والبحوث والإلقاء الفردي والخط العربي والرسومات التعبيرية والفنية، وإعداد نشرات وبنرات احتفالية بهذه المناسبة .

كما زينت الإدارة مبناها بصور يجدد فيها منسوبي ومنسوبات التعليم

بالمنطقة البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله .