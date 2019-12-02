أمير الشرقية : الوعي الركيزة الأولى في بناء جيل معتز بقيمة وعاداته

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) فضيلة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، الشيخ فهد الثبيتي، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

وفي مستهل اللقاء، نوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- على دعم وتعزيز عمل جهاز الهيئات، وتطوير عمله بما يضمن أداء الرسالة السامية التي يحملها على أكمل وجه، مبنياً سموه أن الوعي هو الركيزة الأولى في بناء جيل معتز بقيمه الإسلامية السامية، وعاداته العربية الأصيلة، مشيداً بما بذله فرع الهيئة من جهود في تنفيذ برنامج “حصين” مؤكداً أن بث الوعي والتحذير من خطر الجرائم المعلوماتية، يسهم في الحد من هذه الجرائم، والتي تنشأ تحت ذريعة الجهل، وعدم العلم بالأنظمة، مشيراً أن واجب الفرد والأسرة والمجتمع العمل للحد من هذه الجرائم، موجهاً سموه بضرورة الاستفادة من الوسائل التقنية في إيصال الرسائل التوعوية، واستثمار التقنية الاستثمار الأمثل في ذلك، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم.

واطلع سموه على تقرير عن جهود فرع الرئاسة للمشاركة في موسم حج 1440هـ، وجهود الفرع في تنفيذ برنامج “حصين” للتوعية بالجرائم المعلوماتية.

من جهته عبر مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، الشيخ فهد الثبيتي، باسمه وباسم منسوبي الفرع عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه المتواصل لأنشطة الفرع، وكلماته المحفزة لمنسوبي الفرع، مبيناً أن الفرع نفذ برنامج “حصين” للتوعية بخطر الجرائم المعلوماتية، مشيراً أن البرنامج أرسل أكثر من 25ألف رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشملت الحملة عدداً من المجمعات، والمدارس، ومقرات الجهات الحكومية.