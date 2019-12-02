احدث الأخبار

جامعة الجوف تعلن تعيين عدد من مرشحي ومرشحات المسابقة الإدارية الأخيرة
منطقة الجوف
 مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين
أبرز المواد
 أمير الشرقية : الوعي الركيزة الأولى في بناء جيل معتز بقيمة وعاداته
المنطقة الشرقية
 مدارس الجوف تحتفي بذكرى البيعة الخامسة
منطقة الجوف
 بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة جائزة المحافظة على البيئة وإنمائها
منطقة القصيم
 84.93 %نسبة التلاحم الوطني في المجتمع السعودي للعام 2019
أبرز المواد
 أمير تبوك العمل التطوعي شرف وليس ترف
منطقة تبوك
 الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يتسلم التقرير السنوي بجوازات المنطقة
منطقة جازان
 تعليم جدة تكشف ملابسات وفاة طالب في ساحة المدرسة
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط 3 مقيمين سرقوا مواطناً بعد خروجه من البنك
أبرز المواد
 مختص تقني يستعرض في ندوة “هدف” سٌبل توظيف التقنية لخدمة قطاع العمل والأعمال
منطقة الرياض
جامعة الجوف تعلن تعيين عدد من مرشحي ومرشحات المسابقة الإدارية الأخيرة

جامعة الجوف تعلن تعيين عدد من مرشحي ومرشحات المسابقة الإدارية الأخيرة

منطقة الجوف
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين

مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين

أبرز المواد
أمير الشرقية : الوعي الركيزة الأولى في بناء جيل معتز بقيمة وعاداته

أمير الشرقية : الوعي الركيزة الأولى في بناء جيل معتز بقيمة وعاداته

المنطقة الشرقية
مدارس الجوف تحتفي بذكرى البيعة الخامسة

مدارس الجوف تحتفي بذكرى البيعة الخامسة

منطقة الجوف

جامعة الجوف تعلن تعيين عدد من مرشحي ومرشحات المسابقة الإدارية الأخيرة

جامعة الجوف تعلن تعيين عدد من مرشحي ومرشحات المسابقة الإدارية الأخيرة
http://almnatiq.net/?p=805189
الجوف - محمد الحسن

تعلن جامعة الجوف أن اللجنة العليا لشؤون الموظفين أقرت تعيين المرشحين والمرشحات من قائمة الاحتياط في المسابقة الوظيفية الأخيرة وفقاً للاحتياج وحسب الوظائف الشاغرة وذلك وفقا
لترتيبهم في القائمة أدناه :
على المرشحين مراجعة إدارة شؤون الموظفين في المدينة الجامعية وفيما يخص المرشحات مراجعة مجمع كليات البنات بسكاكا، وذلك اعتبار من 07-04-1441هـ حتى 12-04-1441هـ، علماً بأن
المستندات المطلوبة هي:
المؤهل العلمي  .. و الهوية الوطنية .. ورقم الحساب
البنكي(الآيبان) .. و الخبرات والدورات التدريبية .
م
اسم المرشح
المقر
1
تغريد  ناجح سلمان الشراري  القريات
2
فهد محمد فريح الفهيقي
القريات
3
فايزة ضيف الله مطاوع البلوي
القريات
4
زريفه صالح صامد الفهيقي
القريات
5
مها عبدالرحمن خلف السويري
القريات
م
اسم المرشح
المقر
1
هاني فالح
قبييل الشراري
سكاكا
2
عطالله هلال وصيص البناقي
سكاكا
3
نجاح سنيد عايد الشمري
سكاكا
4
خالد ونس مانع الشمري
سكاكا
5
فواز مرزوق عقيل القويعان
سكاكا
6
ثامر عبدالله سعود الرويلي
سكاكا
7
سعيد مشبب سعيد الاحمري
سكاكا
8
عبدالرحمن احمد عويد العنزي
سكاكا
9
سعد صالح سلامة الحصيني
سكاكا
10
خالد عبدالله عبدالرحمن الزارع
سكاكا
11
مسعد فرحان شرهان الشراري
سكاكا
12
فواز عافت فواز الشعلان
سكاكا
13
نوف عبدالهادي علي الزارع
سكاكا
14
نوال جعيثن محسن الرويلي
سكاكا
15
عبدالله عبدالرحمن عبدالله العنزي
سكاكا
م
اسم المرشح
المقر
1
ابتسام ثاني مرعي
الشراري
طبرجل
2
ياسمين فرحان الشراري
طبرجل
3
هاله سعيد مدين الشراري
طبرجل
4
وفاء عبدالله اديلم الشراري
طبرجل
5
عزيزة مصلح معتق الشراري
طبرجل
6
ريان عبدالدايم عساف الفهيقي
طبرجل
7
فاطمة إبراهيم يحى جعفري
طبرجل
8
لطيفه صامد خليقان الشراري
طبرجل
9
نوير محمد عياد الشمري
طبرجل
10
بادي حسين مناطح الدغمي
طبرجل
11
عائشة موسم حميد السلمي
طبرجل
12
امل حجاج مرجي الشراري
طبرجل

روابط ذات صلة

مدارس الجوف تحتفي بذكرى البيعة الخامسة

مدارس الجوف تحتفي بذكرى البيعة الخامسة
مكتب التعليم بدومة الجندل ينفذ ورشة عمل نتائج الاختبارات التحصيلية

مكتب التعليم بدومة الجندل ينفذ ورشة عمل نتائج الاختبارات التحصيلية
مدير عام الهلال الاحمر بالجوف : نحن على العهد ماضون

مدير عام الهلال الاحمر بالجوف : نحن على العهد ماضون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*