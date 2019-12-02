جامعة الجوف تعلن تعيين عدد من مرشحي ومرشحات المسابقة الإدارية الأخيرة

تعلن جامعة الجوف أن اللجنة العليا لشؤون الموظفين أقرت تعيين المرشحين والمرشحات من قائمة الاحتياط في المسابقة الوظيفية الأخيرة وفقاً للاحتياج وحسب الوظائف الشاغرة وذلك وفقا

لترتيبهم في القائمة أدناه :

على المرشحين مراجعة إدارة شؤون الموظفين في المدينة الجامعية وفيما يخص المرشحات مراجعة مجمع كليات البنات بسكاكا، وذلك اعتبار من 07-04-1441هـ حتى 12-04-1441هـ، علماً بأن

المستندات المطلوبة هي:

المؤهل العلمي .. و الهوية الوطنية .. ورقم الحساب

البنكي(الآيبان) .. و الخبرات والدورات التدريبية .

م

اسم المرشح

المقر

1

تغريد ناجح سلمان الشراري القريات

2

فهد محمد فريح الفهيقي

القريات

3

فايزة ضيف الله مطاوع البلوي

القريات

4

زريفه صالح صامد الفهيقي

القريات

5

مها عبدالرحمن خلف السويري

القريات

م

اسم المرشح

المقر

1

هاني فالح

قبييل الشراري

سكاكا

2

عطالله هلال وصيص البناقي

سكاكا

3

نجاح سنيد عايد الشمري

سكاكا

4

خالد ونس مانع الشمري

سكاكا

5

فواز مرزوق عقيل القويعان

سكاكا

6

ثامر عبدالله سعود الرويلي

سكاكا

7

سعيد مشبب سعيد الاحمري

سكاكا

8

عبدالرحمن احمد عويد العنزي

سكاكا

9

سعد صالح سلامة الحصيني

سكاكا

10

خالد عبدالله عبدالرحمن الزارع

سكاكا

11

مسعد فرحان شرهان الشراري

سكاكا

12

فواز عافت فواز الشعلان

سكاكا

13

نوف عبدالهادي علي الزارع

سكاكا

14

نوال جعيثن محسن الرويلي

سكاكا

15

عبدالله عبدالرحمن عبدالله العنزي

سكاكا

م

اسم المرشح

المقر

1

ابتسام ثاني مرعي

الشراري

طبرجل

2

ياسمين فرحان الشراري

طبرجل

3

هاله سعيد مدين الشراري

طبرجل

4

وفاء عبدالله اديلم الشراري

طبرجل

5

عزيزة مصلح معتق الشراري

طبرجل

6

ريان عبدالدايم عساف الفهيقي

طبرجل

7

فاطمة إبراهيم يحى جعفري

طبرجل

8

لطيفه صامد خليقان الشراري

طبرجل

9

نوير محمد عياد الشمري

طبرجل

10

بادي حسين مناطح الدغمي

طبرجل

11

عائشة موسم حميد السلمي

طبرجل

12

امل حجاج مرجي الشراري

طبرجل