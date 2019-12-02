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وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
http://almnatiq.net/?p=805191
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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