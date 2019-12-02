غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج

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نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، بعد ظهر اليوم الاثنين 05/04/1441هـ الموافق 02/12/2019، لقاءً مفتوحًا، سلّط الضوء على فرص التعاون التجاري والمعارض والمؤتمرات والفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج، وذلك بحضور الأستاذ لؤي الصالح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالأحساء.

وشهد اللقاء الذي استضافته قاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقر الغرفة الرئيسي، تقديم ثلاثة عروض مرئية، استعرض خلالها الأستاذ محمود أبوجبارة، مستشار مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، فرص التجارة والاستثمار في هونج كونج، وحول تطبيق إلكتروني آمن يتيح فرص الاطلاع والتواصل حول أحدث المنتجات والفرص التجارية والاستثمارية في أسواق هونج كونج وكذلك فرصة تأسيس الأعمال لجميع التجار ورجال وسيدات الأعمال بالمملكة فضلاً عن نبذة حول المجلس.

ومن جهته أكد الأستاذ لؤي الصالح، على أهمية هذه اللقاءات لما توفره من فرص جديدة دعم علاقات التعاون وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال في الأحساء ونظرائهم حول العالم، وكذلك تبادل أحدث المعلومات الخاصة التجارية والاطلاع على الأسواق الرئيسية والدولية، وبخاصة المصانع بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والراغبين في استيراد بضائع من هونج كونج.

وكشف اللقاء الذي حضره الأستاذ فهد بوخمسين عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس لجنة التجارة والاستثمار والدكتور إبراهيم المبارك، أمين عام الغرفة، عن وجود فرص واعدة في مجالات تجارية وزراعية عديدة بالأحساء خاصة للمصانع والشركات المنتجة للتمور المغلفة ومنتجات التمور المختلفة بالإضافة إلى المنشآت الريادية الناشئة.

وفي نهاية اللقاء تم طرح عدد من الأسئلة والمداخلات على مستشار مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، ثم جرى تكريمه بدرع الغرفة التكريمي.

يُذكر أن مجلس تنمية التجارة في هونج كونج (HKTDC) هو هيئة قانونية تأسست في عام 1966، لتعزيز ومساعدة وتطوير تجارة هونج كونج، ويُعد مركزًا عالميًا للاستثمار والأعمال، من خلال 50 مكتبًا منتشرة حول العالم.