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وزير الإعلام يرعى افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

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وزير الإعلام يرعى افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

وزير الإعلام يرعى افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب
http://almnatiq.net/?p=805197
المناطق - واس

يرعى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، مساء غد الثلاثاء بالرياض، حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب الذي تستضيفه هيئة الصحفيين السعوديين، ويشارك فيه ممثلو النقابات العربية الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب.
ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الإعلامية من بينها علاقة اتحاد الصحفيين مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل، الاتحاد الدولي للصحفيين، وجامعة الدول العربية، ومسألة الحريات الصحفية والنقابية في الوطن العربي، والمستجدات المتعلقة بطلب العضوية في الاتحاد، والإعداد للاجتماع القادم للمكتب الدائم للاتحاد، بالإضافة الى بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية .
ورحب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين الأستاذ خالد المالك بأعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب، وأبدى سروره باستضافة الهيئة للاجتماع الذي يتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي.
وأشار الى ان مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين في الوطن العربي أن يقفوا مباشرة على المنجز الذي تحقق على صعيد الإعلام، وأن يلتقوا زملاءهم الإعلاميين السعوديين لتبادل الخبرات والحديث حول الإعلام وقضاياه.
من جانبه شكر رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي، هيئة الصحفيين السعوديين على استضافة اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد، مشيدا بدور هيئة الصحفيين بوصفها عضوا فاعلا ومؤثرا في قيادة الاتحاد، معربا عن تطلعه بالمزيد من التعاون بين الاتحاد والهيئة.

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