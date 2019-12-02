الرحيلي يكرم الفائزين بجائزة الأستاذ عواد العنزي لمعلم الصف الأول المتميز

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

برعاية سمو محافظ حفرالباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود كرم سعادة مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي نيابة عن سموه الفائزين الثلاثة بجائزة الأستاذ عواد بن مطارد العنزي – رحمه الله- لمعلم الصف الأول المتميز التي أقيمت بمسرح إدارة التعليم بمحافظة حفرالباطن بحضور المساعد للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية وقيادات الإدارة ومالك مدارس شعلة الإيمان الأستاذ وائل بن عواد العنزي وعدد من المهتمين .

وانطلق الحفل بإيات من الذكر الحكيم تلاه قصيدة عن فضل المعلم من تقديم طلاب الصفوف الأولية ثم فيلم وثائقي تناول تعريفاً بالجائزة وإسهامات الأستاذ عواد بن مطارد العنزي-رحمه الله- في دعم العملية التعليمية بالمحافظة من خلال تأسيس مدارس شعلة الإيمان وتنظيم وإطلاق مسابقة التميز لمعلمي الصفوف الأولية.

بعد ذلك ألقى سعادة مدير التعليم كلمة ترحم فيها على الأستاذ عواد لما قدمه من مسيرة رائدة في التعليم ومثل هذه المبادرةإحداها ونرجو من الله أن تكون صدقة جارية عنه لما لتقدمه هذه الجائزة من أثر في تطوير وتحفيز معلمي الصفوف الأولية الذين هم اللبنة الأولى في مسيرة التعليم كما شكر أبناء الأستاذ عواد لمبادرتهم تلك مشدداً على أن مثل هذه الجوائز لها الأثر الفاعل في تجويد نواتج التعليم متماشية مع توجه رؤية المملكة 2030 التي تعنى بتجويد التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية, وشكر الرحيلي في ختام حديثه الزملاء بالشؤون التعليمية وشعبة الصفوف الأولية بالإشراف التربوي على وجه الخصوص واللجان العاملة والزملاء في مدارس شعلة الإيمان على تنظيم الجائزة آملاً أن يركز على دور المعلم في رفع المستوى التحصيلي للطالب ضمن بنود الجائزة في العام القادم مباركاً للزملاء الفائزين بهذا العام .

بعد تم تكريم المعلمين الفائزين حيث نال الأستاذ بدر بن سليمان البدر من ابتدائية الحسن البصري المركز الأول والأستاذ عبدالكريم بن ضاوي المقاطي من ابتدائية الأبناء الخامسة بالمركز الثاني وعبدالرحمن بن سليمان الزويد من ابتدائية الإمام الشاطبي بالمركز الثالث , تلاه تكريم مالك مدارس شعلة الإيمان على تنظيم الحفل بالشراكة مع الزملاء في الصفوف الاولية ثم كرم اللجان العاملة ليسدل الستار على التقاط صورة جماعية تجمع المحتفى بهم مع سعادة مدير التعليم والمساعدين .