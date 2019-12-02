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تعليم تبوك يستضيف اللقاء التوعوي لحقوق المرأة العدلية والشرعية

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أمير منطقة جازان و نائبه يستقبلان نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

أمير منطقة جازان و نائبه يستقبلان نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

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أمير منطقة جازان و نائبه يستقبلان نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

أمير منطقة جازان و نائبه يستقبلان نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=805211
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأعمال والخدمات التي يقدمها فرع حقوق الإنسان بجازان لأبناء المنطقة والمقيمين بها.
ونوه سمو أمير منطقة جازان بدور هيئة حقوق الانسان في تعزيز وكفالة حقوق الإنسان بجميع مناطق المملكة من خلال التصدي لقضايا حقوق الإنسان في المملكة بشكل عام وعبر فرعها بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز.
وشدد الأمير محمد بن ناصر على ضرورة تعاون الجهات كافة مع الهيئة بما يمكنها من القيام بدورها النبيل والهام على أكمل وجهه، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

 

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