محافظ بقيق ومدير التعليم يكرمان 60 سفيراً للتميز

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كرم محافظ بقيق أ. محمد سعود المتحمي بحضور مديرعام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان نحو 60 طالباً من “سفراء التميز “بمحافظة بقبق بمشاركة المساعد للشئوون التعليمة الدكتور سامي العتيبي ومستشار مدير التعليم أ.فهد الغفيلي ورؤساء كافة الجهات الحكومية صباح اليوم الاثنين.

وقال محافظ بقيق في كلمته محمد سعود المتحمي، إن القيادة الرشيدة تولي التعليم أولوية قصوى وتهدف إلى تعليم متميز وبناء جيل متسلحاً بالعلم والتقنية ومهتماً بالابداع والتطوير والبحث والابتكار في الوقت الذي بات فيه التعلم النوعي طريقاً لنماء الاوطان ،واثنى المتحمي على دور إدارة التعليم في المنطقة الشرقية ومكتبها في المحافظة علىالاهتمام ببناء سمات الجيل القادم وتوفير البيئات التعليمية المناسبة لابنائاًوبناتنا الطلاب والطالبات .

وبدوره قال مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية ، الدكتور ناصر الشلعان ، أن إدارة التعليم تسعى لخدمة تعليمية ذات مردود ايجابي في كافة المدن والمحافظات ،مشيراً إن تكريم المتميزون من ابناء وبنات المنطقة الشرقية واجب واستحقاق لهم كتقديراً لعطائهم واهتمامهم بالعلم والمعرفة واكتساب المهارات وصقلها

وأضاف ان رؤية المملكة 2030 ترتكز على التعليم كأحد اهم محاورها لتحقيق الرؤية السعودية وللبناء المستدام للاجيال القادمة التي يجب أن تكتسب العلوم والمعارف والمهارات لمجابهة مستجدات المسنقبل والتطور الذي يسير بوتيرة عالية . مؤكاً أن جهود وزير التعليم معالي الدكتور حمد ال الشيخ تأتي لتعزيز التطوير ورفع مستوى التحصيل العلمي والمهاري لجميع الطلاب والطالبات في المملكة

من جانبه قال مدير مكتب تعليم بقبق أ. مرعي البارقي أن تعليم المحافظة استلم مبنى تعلمياً جديداً وسيبدأ تشغيله الفصل الدارسي الثاني وأشار إلى ان مكتب التعليم يكرم 60 طالباً من المميزين في التعليم لدعمهم وتشجيعهم وأوضح البارقي أن دعم الجهات الحكومية كافة لمكتب التعليم ساهم بشكل كبير في التفوق الذي نجني أحدى ثماره اليوم .