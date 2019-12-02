احدث الأخبار

الجمارك السعودية تُحصّل الضريبة الانتقائية على واردات “المشروبات المحلاة”
أبرز المواد
 تعليم تبوك يستضيف اللقاء التوعوي لحقوق المرأة العدلية والشرعية
منطقة تبوك
 محافظ بقيق ومدير التعليم يكرمان 60 سفيراً للتميز
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان و نائبه يستقبلان نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
منطقة جازان
 الرحيلي يكرم الفائزين بجائزة الأستاذ عواد العنزي لمعلم الصف الأول المتميز
المنطقة الشرقية
 وزير الإعلام يرعى افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج
المنطقة الشرقية
 وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن تعيين عدد من مرشحي ومرشحات المسابقة الإدارية الأخيرة
منطقة الجوف
 مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين
أبرز المواد
 أمير الشرقية : الوعي الركيزة الأولى في بناء جيل معتز بقيمة وعاداته
المنطقة الشرقية
 مدارس الجوف تحتفي بذكرى البيعة الخامسة
منطقة الجوف
الجمارك السعودية تُحصّل الضريبة الانتقائية على واردات “المشروبات المحلاة”

الجمارك السعودية تُحصّل الضريبة الانتقائية على واردات “المشروبات المحلاة”

أبرز المواد
تعليم تبوك يستضيف اللقاء التوعوي لحقوق المرأة العدلية والشرعية

تعليم تبوك يستضيف اللقاء التوعوي لحقوق المرأة العدلية والشرعية

منطقة تبوك
محافظ بقيق ومدير التعليم يكرمان 60 سفيراً للتميز

محافظ بقيق ومدير التعليم يكرمان 60 سفيراً للتميز

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان و نائبه يستقبلان نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

أمير منطقة جازان و نائبه يستقبلان نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

منطقة جازان

الجمارك السعودية تُحصّل الضريبة الانتقائية على واردات “المشروبات المحلاة”

الجمارك السعودية تُحصّل الضريبة الانتقائية على واردات “المشروبات المحلاة”
http://almnatiq.net/?p=805225
المناطق - واس

بدأت الجمارك السعودية أمس، بتطبيق الضريبة الانتقائية على واردات المشروبات المحلاة، وذلك تنفيذًا لبنود الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تُطبقها الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وتشمل المشروبات المُحلّاة التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل أي منتج مضاف إليه مصدر من ​مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب سواءً كان جاهزًا للشرب أو مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، في حين أنه لن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة المُضاف إليها الحليب وبدائله بنسبة 75% وأكثر .
وستُسهم الإجراءات الجمركية التي تتخذها الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية في تحقيق أهداف تطبيق الضريبة الانتقائية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل هذه السلع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يُماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونية وما يُماثلها، والتبغ ومشتقاته .

روابط ذات صلة

وزير الإعلام يرعى افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

وزير الإعلام يرعى افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب
وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين

مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*