شاهد..محمد بن زايد يزور طفلة حاولت السلام عليه أثناء استقبل سمو ولي العهد

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حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على زيارة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي، التي كانت تقف مع غيرها من الأطفال في لحظات استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الإمارات قبل أيام.

لم تتمكن عائشة من مصافحة ولي عهد أبوظبي، فقد أظهرت اللقطات أنها مدّت يدها، ولم تحظ بالسلام على الشيخ محمد بن زايد، نظرًا إلى الزحام وكثرة الأطفال الذين كانوا يمدّون أياديهم، واللافت في الأمر أن البعض ممن شاهدوا بث وقائع استقبال الأمير محمد بن سلمان لاحظوا هذا المشهد.

وبعدما شاهد الشيخ محمد بن زايد مشهد الطفلة عائشة التي لم تتمكن من مصافحته، حرص على زيارتها في منزلها، وقام بتقبيل اليد التي امتدت لمصافحته، في إشارة أبوية حظيت بتفاعل كبير في الإمارات، خاصة حينما نشرها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.