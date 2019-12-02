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شاهد..ابتكار طبي لجرّاح لبناني يعيد المشي لمريض مصاب بالشلل

http://almnatiq.net/?p=805234
المناطق - الرياض
إنجاز طبي شهده مستشفى “مايو كلينيك” الشهير في مينيسوتا مؤخراً تمثل في تمكن الجراح اللبناني الأصل محمد بيضون من جعل مريض مصاب بالشلل شبه الكلي يمشي مجدداً على قدميه بعد سنتين على تعرضه لحادث.
وبدأ الإنجاز الطبي الثوري، عندما تلقى المريض “كريس بار” مكالمة من الدكتور محمد بيضون، أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري، الذي يقود دراسة مبتكرة في مركز أبحاث ”مايو كلينك“ الأمريكي.
وخلال المكالمة، أخبر الدكتور محمد بيضون المريض بدراسته التي تشمل 10 مرضى، والتي يود اشتماله فيها، وأوضح أنه سيجمع الخلايا الجذعية من دهون المعدة قبل حقنها في العمود الفقري لتعزيز قدرة الحبل الشوكي المصاب على تجديد وإصلاح نفسه.
وبمجرد انتهاء الإجراء، بدأ المريض يرى النتائج لأول مرة، وقال كريس إنه ”شعر بالتحسن سريعًا عندما بدأ يشعر بساقه مرة أخرى، وهو شيء لم يحدث منذ عام تقريبًا“.
وقال الدكتور محمد: ”بدأت التحسنات تحدث بسرعة بمجرد ما عالجناه، وكانت هناك أشياء بسيطة مثل استعادته القدرة على ربط حذائه وهي قدرات كان المريض يفتقدها“.
ووفق مركز ”مايو كلينك“، فإن الدكتور محمد بيضون؛ هو جراح أعصاب مُدرب على جراحة العمود الفقري المعقدة والأورام الشوكية، وهو متخصص في جراحة العمود الفقري التوغلية لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الشوكية، بما في ذلك آلام الظهر وآلام الرقبة وتضيق العمود الفقري والانصهار الفقري.
وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الدكتور محمد خبرة طبية في العديد من مجالات الطب الفقري، بما في ذلك علاجات الخلايا الجذعية لأمراض العمود الفقري التنكسية وإصابة النخاع الشوكي.
ومن المتوقع أن تثير تجربة الدكتور محمد بيضون اهتمام الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، بعد نجاحها الباهر مع أول مريض.

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