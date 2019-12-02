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خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

أبرز المواد

خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=805253
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة لسمو أمير دولة الكويت، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال سموه له اليوم بقصر بيان.

واطلع سمو أمير دولة الكويت خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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