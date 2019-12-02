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وزير التجارة: المملكة من أوائل الدول في التسوق وعمليات الشراء الإلكترونية

وزير التجارة: المملكة من أوائل الدول في التسوق وعمليات الشراء الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=805256
المناطق - الرياض

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة أصبحت في مقدمة الدول بفضل المشاريع الجديدة والمتطورة على حدٍ سواء.

وعدّ القصبي خلال الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم بعنوان “السعودية: الحضور المهم في خارطة الإستثمارات الدولية” ضمن منتدى الإعلام السعودي، حضور المملكة مهم في خارطة الاستثمارات الدولية.

وقال القصبي: ” المملكة حققت إنجازات بحسب تقرير البنك الدولي، فهي الأولى عالميًا والأكثر تقدماً وإصلاحاً، وذلك تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- وجهود أصحاب المعالي الوزراء”.

وشدد معاليه على أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة العربية السعودية.

وأضاف القصبي “أن إنجاز السعودية رحلة مستمرة بدعم تكاثف الجهود من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال لمعرفة التحديات والإجراءات من تطوير أنظمة ولوائح وتحسين إجراءات وإعادة هندستها لتحسين من مكانة المملكة وهذا الطريق مستمر ورؤية 2030 حددت أن تضع المملكة ضمن مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم”.

ولفت القصبي، إلى وجود رؤية اقتصادية للمملكة 2030، والإعلام بحاجة لرؤية إعلامية مماثلة بقيادة وزير الإعلام.

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