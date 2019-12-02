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نائب أمير مكة يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

نائب أمير مكة يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
http://almnatiq.net/?p=805275
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن خطط الهيئة المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.
واطّلع سموه على أعمال قطاع الحج والعمرة الذي استحدثته الهيئة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها خصوصاً مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030.

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