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“الفيصل” في افتتاح ” فكر 17″: اقدحوا العقلّ بالفرصة والحكمة بالحنکة.. واطرحوا : فکر إنسان عربيٍ جديد

“الفيصل” في افتتاح ” فكر 17″: اقدحوا العقلّ بالفرصة والحكمة بالحنکة.. واطرحوا : فکر إنسان عربيٍ جديد
http://almnatiq.net/?p=805278
المناطق - الرياض

انطلقت مساء اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر السنوي لمؤسّسة الفكر العربي “فكر 17″، الذي يُعقد هذا العام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، تحت عنوان “نحوَ فكرٍ عربيّ جديد”، وذلك في مدينة الظهران ، في الفترة ما بين 2 و5 ديسمبر.

و ألقى صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد الفيصل كلمة قال فيها:

عالَمٌ ينتفضُ على الديمقراطية
وعالِمٌ يبحثُ عن أنظمة ابتکاریه
وفوضى “خناقةٌ” عربية
ونظامٌ اقتصاديٌ مادّي
يُنذر بكارثةٍ عالمية
ونحن العرب .. أمم شتّى
تهیمُ وفي نفسها ” شيءٌ من حتّى ”
لغتها هويّه .. وهويتها لغه
ماضيها مجید
وحاضرها شهید
ومستقبلها عنيد
إنه العصر الرقمي الآلي
كان يوماً خيالي
فأصبح عالمياً تنافسي
نحن العرب .. ولا عجب .!
نعم إستُعمرنا
نعم ظُلمنا
نعم فرطنا
ولكنّا لم نستسلم
العقولُ هنا .. والفرصةُ لنا
إقدحوا العقلّ بالفرصه
والحكمة بالحنکه
واطرحوا :
فکر إنسان عربيٍ جديد

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