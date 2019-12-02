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انطلاق دورة الحكام العرب في تقنية “VAR” بإشراف “FIFA”

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انطلاق دورة الحكام العرب في تقنية “VAR” بإشراف “FIFA”

انطلاق دورة الحكام العرب في تقنية “VAR” بإشراف “FIFA”
http://almnatiq.net/?p=805281
المناطق - واس

أقام الاتحاد العربي لكرة القدم في معهد إعداد القادة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم دورة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي تستمر لمدة 5 أيام وتختتم الجمعة المقبلة.
وتأتي تلك الدورة ضمن برامج تطوير الحكام الذي أقره مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم مؤخراً.
ويشارك في الدورة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 30 حكما عربيا، وتضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ميدانية في مقر معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، على فترتين صباحية ومسائية.
وشهدت الفترة الصباحية اليوم الاثنين محاضرات نظرية وعلمية على تقنية الفيديو، وتطبيق تلك المحاضرة داخل غرف تحاكي تلك الموجودة داخل ملاعب كرة القدم.
وفي الفترة المسائية، أقيمت تدريبات ميدانية على ملعب معهد إعداد القادة تضمنت تطبيقات ميدانية على أرضية الملعب تتعلق بتقنية الفيديو، في وجود أجهزة مخصصة لذلك.
ويهدف الاتحاد العربي لكرة القدم، لتطوير الحكام العرب خلال الفترة المقبلة، ومواكبة التكنولوجيا التي طرأت على كرة القدم ومنها تقنية الفيديو .
وقدم محاضرات اليوم كل من مسؤول تقنية الـ “VAR” في الاتحاد الدولي الهولندي مايك فان روست ، وديسر ديو من ساحل العاج، بالإضافة إلى مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بالاتحاد العربي لكرة القدم السعودي خليل جلال.

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