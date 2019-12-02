الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعًا لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة مكة

المناطق - جدة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الأمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في أمارة المنطقة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي بإمارة المنطقة بما يحقق التسهيل على المواطنين والمقيمين والزوار ، وخطوات تطبيق الحكومة الالكترونية وصولاً لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة وتفعيل واستثمار التقنية، إضافة لتطوير الأداء والرقابة.