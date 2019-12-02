وزير الصحة : يكرم مدير مستشفى أملج الرفاعي

المناطق- تبوك- فايز السميري: كرم معالى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بعد ظهر اليوم بديوان الوزارة مدير مستشفى أملج العام أحمد محمد سلمي الرفاعي لعام٢٠١٩ وذلك لما بذله من جهود وتعاون مع برنامج الزائر السري مما كانت لها الأثر الاكبر فى تحقيق أهداف وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات المقدمة والتطلع إلى رؤية الوزارة ٢٠٣٠

وقدم الرفاعي شكره لمعالى وزير الصحة على هذه اللفتة الغير مستغربة والتي ستكون دافع له وإلى زملائه بقطاع أملج الصحي كما قدم شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله عبدالله الغامدي والمساعد العلاجي الدكتور هيازع على توجيهاتهم ودعمهم حتى أثمر عن ذلك هذا التكريم وفي الختام قال هذا تكريم لزملائنا بصحة أملج لجهودهم وما أنا إلا ممثل لهم بهذا التكريم. والجدير بالذكر أن هذا التكريم من معالي الوزير العام الثاني على التوالي يحصل عليه مدير مستشفى أملج.