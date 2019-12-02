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وزير الحج والعمرة ووزير الشؤون الدينية التركي يعقدان اجتماعًا لبحث ترتيبات موسم حج 1441هـ

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وزير الحج والعمرة ووزير الشؤون الدينية التركي يعقدان اجتماعًا لبحث ترتيبات موسم حج 1441هـ

وزير الحج والعمرة ووزير الشؤون الدينية التركي يعقدان اجتماعًا لبحث ترتيبات موسم حج 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=805308
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية تركيا الدكتور علي أرباش والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم.
عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية تركيا بموسم حج 1441هـ.
إثر ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية تركيا اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج القادمين من تركيا وتوفير متطلباتهم كافة من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن جميع السعوديين يفخرون بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار ويسعدون بقدومهم وخدمتهم وضيافتهم، وأن ما يتحقق من رضى عن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ما هو إلا ثمرة للتوجيهات والعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله- .
من جهته عبر معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية تركيا عن سعادته وشكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الجهود المبذولة والجبارة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي بيت الله الحرام.
وأضاف الوزير التركي أرباش : “نشكركم أيضا معالي وزير الحج والعمرة على تقديمكم الخدمة للمستفيدين بأحسن وجه، فالحجاج عندما يرجعون إلى بلادنا دائما يكونون سعداء ومسرورين للغاية”.

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