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الأخضر يهزم عمان بثلاثية ويتأهل ليواجه قطر في نصف النهائي

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المناطق - الرياض

وجه المنتخب السعودي لكرة القدم إنذارا جديدا لباقي منافسيه في بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) وتأهل عن جدارة إلى الدور قبل النهائي للبطولة بفوزه الثمين على عمان بنتيجة 3 – 1 يوم الاثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول، كما تأهل المنتخب البحريني إلى الدور ذاته بعد فوزه على الكويت 4-2.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة ليضرب موعدا مع المنتخب القطري صاحب الأرض في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل حيث احتل المنتخب القطري المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وأنهى الأخضر الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما فراس البريكان وهتان باهبري في الدقيقتين 26 و42 وفي الشوط الثاني، سجل المنذر ربيع العلوي هدفا للمنتخب العماني في الدقيقة 55 ولكن الأخضر رد بالهدف الثالث بتوقيع باهبري أيضا في الدقيقة 57.

وتأهل المنتخب البحريني إلى المربع الذهبي في بطولة كأس الخليج العربي بعد فوزه على نظيره الكويتي 4- 2، يوم الاثنين في الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقدم المنتخب البحريني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق علي مدن، قبل أن يسجل يوسف ناصر هدف التعادل للمنتخب الكويتي من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وعاد المنتخب البحريني للتقدم مجددًا عن طريق جاسم الشيخ في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله تياغو الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وسجل أحمد الزنكي هدف تقليص الفارق للمنتخب الكويتي في الدقيقة 85، لكن تياغو عاد ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع للمنتخب البحريني، ليتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد ست نقاط، فيما يحتل المنتخب العماني المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل المنتخب الكويتي الترتيب بثلاث نقاط.

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