شاهد.. تكريم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي

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كرمت جائزة الإعلام السعودي الفائزين بجوائزها في حفل ضخم ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي الذي تحتضنه الرياض، وذلك بحضور وزير الإعلام تركي الشبانة.

وفاز الكاتب جمال مصطفى جوهر بجريدة الشرق الأوسط، بجائزة الإعلام السعودي فئة الصحافة الاستقصائية.

الفائز بـ #جائزة_الإعلام_السعودي فرع الصحافة “فئة الصحافة الاستقصائية”.. جمال مصطفى جوهر – صحيفة الشرق الأوسط.#منتدى_الإعلام_السعودي pic.twitter.com/FZzuH07y8Z — فعاليات (@Faaliat) December 2, 2019

كما فاز عضوان الأحمري رئيس تحرير إندبندنت العربية بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة السياسية، فيما فازت بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الاقتصادية دانة توفيق بوبشيت من صحيفة اليوم.

أما جائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الرياضية ففاز بها فهد الدوس من جريدة الرياض، والفائز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الثقافية فيصل بن فهد الخماش من صحيفة عكاظ.

وبالنسبة إلى الفائز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الاجتماعية فكان سلطان سعيد الأحمري من وكالة الأنباء السعودية (واس).

الفائز بـ #جائزة_الإعلام_السعودي فرع الصحافة “فئة الصحافة الاجتماعية”.. سلطان سعيد الأحمري – وكالة الأنباء السعودية.#منتدى_الإعلام_السعودي pic.twitter.com/7xkncigExB — فعاليات (@Faaliat) December 2, 2019

وفاز بجائزة الإعلام السعودي فرع الإنتاج المرئي فئة التقرير المصور علي سعد العلياني من قناة mbc، أما الفائز بفرع الصحافة فئة كاتب العمود الصحفي فكان عبدالرحمن محمد الراشد من صحيفة الشرق الأوسط.

الفائز بـ #جائزة_الإعلام_السعودي فرع الصحافة “فئة كاتب العمود الصحفي”.. عبدالرحمن محمد الراشد – صحيفة الشرق الأوسط.#منتدى_الإعلام_السعودي pic.twitter.com/R3V9qChJBL — فعاليات (@Faaliat) December 2, 2019

كما فاز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة صحافة الرسم الكاريكاتيري محمد عدنان الريس صحيفة Arab News، وفاز بجائزة الإعلام فرع الصحافة فئة صحافة الصورة عدنان مهدلي صحيفة الاقتصادية.

الفائز بـ #جائزة_الإعلام_السعودي فرع الإنتاج المرئي “فئة التقرير المصور”.. علي سعد العلياني – قناة mbc.#منتدى_الإعلام_السعودي pic.twitter.com/8PC2vZgZud — فعاليات (@Faaliat) December 2, 2019

وحصد جميل الحجيلان “جائزة العام التقديرية الشخصية لعام ٢٠١٩” استثناء وعرفانًا بمسيرة إعلامية دبلوماسية رائدة، حيث كان الحجيلان أول وزير للإعلام في #السعودية وواضع خططه واستراتيجياته، وأول مندوب للمملكة في الأمم المتحدة، وكان وزير الصحة سابقًا