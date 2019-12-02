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سياحة تبوك تُعرف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي

سياحة تبوك تُعرف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي

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سياحة تبوك تُعرف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي

سياحة تبوك تُعرف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي
http://almnatiq.net/?p=805323
المناطق- تبوك:

عقد فرع الهيئة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك ورشة عمل بعنوان ” المنصه الوطنية للرصد السياحي” بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت السياحية بالمنطقة التي تأتي ضمن سلسلة من الورش التي تعقدها الهيئة في مناطق المملكة المختلفة للتعريف بالمنصة وأهدافها وتحفيز أصحاب المنشآت للتسجيل بها.
وتضمنت الورشة عرضا مرئيا من مختصين في الهيئة تناول عدة محاور كان أبرزها أهمية المنصة وأهدافها ودورها في برنامج التحول الوطني 2020 وتحليل للوضع الراهن والآلية المعمول بها للرصد في الوقت الحالي ومراحل تطور جمع البيانات ودور الهيئة في التعديل على الإجراءات واللوائح والأنظمة ذات العلاقة وآلية التسجيل في المنصة.
يذكر أن المنصة تعمل على حصر البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمنشآت وتوفير رصد شامل وتلقائي للبيانات، يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية لتنظيم ومتابعة قطاع الإيواء ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة لضيوف المملكة وآخر مهلة للتسجيل ستكون بتاريخ 20 / 04 / 1441هـ.

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