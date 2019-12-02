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فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يستعد لليوم العالمي للتطوع

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يستعد لليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=805326
المناطق - تبوك

أنهى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اجتماعه التحضيري للاحتفاء باليوم العالمي للتطوع.
ورأس مدير عام فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي بحضور ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص بمقر فرع الوزارة الاجتماع الذي أعرب عن شكره للحضور مؤكداً أن الاجتماع سيتناول سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتفعيل هذه المناسبة ونشرها بين أفراد المجتمع وإبراز دور المنطقة إعلاميا.
وتعمل الوزارة على تفعيل مشاريع ومبادرات بهدف تشجيع العمل التطوعي ضمن برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بطريقة ذات جودة عالية لتشجيع التبنّي المجتمعي وتنظيم وتمكين ونشر ثقافة العمل التطوعي بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع وزيادة الفرص التطوعية للوصول إلى مليون متطوع في 2030.

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