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‏قسم العلوم الطبيعية بتبوك ينفذ برنامج (مواصفات بناء الإختبار الجيد )

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‏قسم العلوم الطبيعية بتبوك ينفذ برنامج (مواصفات بناء الإختبار الجيد )

‏قسم العلوم الطبيعية بتبوك ينفذ برنامج (مواصفات بناء الإختبار الجيد )
http://almnatiq.net/?p=805332
المناطق- تبوك- نوفه العنزي:

نفذت مشرفة العلوم الطبيعية الأستاذة :” أسماء حماد التيماني” اليوم ورشة عمل بعنوان ( مواصفات بناء الإختبار الجيد) وذلك بمقر مدارس علماء الغد النموذجية وقد إستهدف البرنامج معلمات العلوم للمرحلة الابتدائية بمنطقة تبوك .
حيث تناول البرنامج عدد من المحاور أبرزها تفسير اللائحة الجديدة في تقويم طلاب المرحلة الإبتدائية ،والتعرف على معايير ومواصفات بناء الإختبار الجيد وكذلك التعرف على مستويات الأسئلة وأسس صياغتها،
كما ناقشت مشرفة العلوم طريقة إعداد الأسئلة وبعض الأخطاء الشائعة في بناءها .
وأُخِّتُتِّم البرنامج بتوصيات منها التقيد بماورد في تعميم لائحة تقويم الطالب ،وكذلك ضرورة تعريف الطالبات بماطرأ من تعديل على لائحة التقويم ،وضرورة التعاون بين البيت والمدرسة لتحسين نواتج التعلم .

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