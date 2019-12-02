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المملكة: الخلاف القائم مع قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني

المملكة: الخلاف القائم مع قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني
http://almnatiq.net/?p=805341
المناطق - الرياض

أكدت سفارة المملكة في لاهاي أن محكمة العدل الدولية بدأت اليوم جلسات الاستماع الخاصة بالاستئناف المشترك المقدم من (المملكة والإمارات والبحرين ومصر) على قرار مجلس منظمة الطيران المدني القاضي باختصاص المجلس بالنظر في الخلاف القائم بين الدول الأربع المقاطعة لقطر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين أن “المملكة أكدت على موقفها الثابت وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني من كافة أنواع التهديد، وأن الخلاف القائم مع دولة قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني، كونه خلافا ذا طبيعة سياسية وأمنية ولا يتعلق بأمور فنية تخضع لاختصاص المنظمة”.

وأضاف البيان أن : “المملكة أوضحت بأن الدول الأربع قدمت لمحكمة العدل الدولية الدفوع القانونية التي تدعم حججها، وتؤكد على سلامة موقفها القانوني، وأنها على ثقة تامة بأن قضاة المحكمة الأفاضل سينظرون في الاستئناف المقدم من الدول الأربع بناء على موضوعية وطبیعة الخلاف والحجج الداعمة لذلك، وأنهم سیتخذون القرار الصائب”.

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