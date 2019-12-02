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نادي الإبل يعلن عن بدء التسجيل في النسخة الثانية “لمزاد النخبة”

نادي الإبل يعلن عن بدء التسجيل في النسخة الثانية “لمزاد النخبة”
http://almnatiq.net/?p=805343
المناطق - واس

أعلنت إدارة نادي الإبل عن بدء التسجيل في النسخة الثانية لـ”مزاد النخبة”، الذي سيُقام في الـ 10 من ديسمبر الجاري في الصياهد ” 140 كلم شمال شرقي الرياض “.
المزاد الذي يُقام ضمن أنشطة نادي الإبل يُعدُّ الأضخم من نوعه عالميًّا ، حيث يشارك فيه كبار ملَّاك الإبل من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة، كما يستهدف شرائح عربية وعالمية جديدة ، ويحظى بمتابعة وتغطية إعلامية واسعة.
ووضعت إدارة النادي عددًا من الاشتراطات للمشاركة بالمزاد، فعلى البائعين الراغبين في المشاركة دفع رسوم غير مستردة بقيمة 25 ألف ريال، مع وجود شهادة خلو “الفردية” من العبث والتشبيه من نادي الإبل ، بالإضافة لتقديم شهادة خلو “الفردية” من ( الأمراض المعدية و الحمى المالطية )، من وزارة الزراعة أو “مركز تلاد”، وتحديد الحد الأدنى للبيع (مع التزام المزاد بسرية المعلومات)، وفي حال البيع يكون هناك (سعي 5 %) يخصم منها 25 ألف ريال المدفوعة مسبقًا من قبل البائع.
أما “المشتري” فلابد من تقديم شيك مصدق أو تحويل بنكي لحساب النادي بمبلغ 50 ألف ريال (تسترد في حال عدم الشراء وفي حال الشراء تعتبر من قيمة الصفقة)، على أن تكون المزايدة بمبلغ 10 آلاف ريال.
ويأتي “مزاد النخبة” امتدادًا لجهود النادي في تقديم إبل سليمة خالية من العبث والغش، وخاضعة لجميع الفحوصات الطبية المتقدِّمة التي تضمن سلامتها للمشتري، كما دعت إدارة النادي الراغبين في المشاركة التسجيل ابتداءً من اليوم عبر الرابط التالي www.elite-auction.org .

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