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الجوازات تحتفل باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة

الجوازات تحتفل باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة
http://almnatiq.net/?p=805346
المناطق - واس

شاركت المديرية العامة للجوازات بجميع إداراتها في مطارات المملكة ومنفذ البطحاء البري بالاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوشحت كاونترات صالات الجوازات في مطارات المملكة ومنفذ البطحاء البري بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة متضمنة العديد من الفعاليات ، حيث قامت الجوازات بالترحيب و استقبال المسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفاء بهم والتهنئة وتقديم الهدايا التذكاريةالخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية والإماراتية على الأشقاء الإماراتيين التي تعبر عن مدى العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المنافذ الدولية السعودية بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني معهم، مما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين حكومة وشعباً متمنين لهم دوام الأمن والرخاء والتطور والازدهار.

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