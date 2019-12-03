البرلمان العربي: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعم قضايا العالم العربي والإسلامي

المناطق - الرياض

هنأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 .

وقال الدكتور السلمي في تصريح اليوم :” إن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين سيكون لها دور مهم في إبراز قضايا العالم العربي والإسلامي ودعمها، وعرض رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لدول وشعوب العالم”.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة في محاربة الارهاب والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية والمحافظة على الأمن القومي العربي وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في دول العالم كافة.