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الليرة السورية تنخفض إلى مستوى “غير مسبوق”

الليرة السورية تنخفض إلى مستوى “غير مسبوق”
http://almnatiq.net/?p=805373
المناطق - وكالات

انخفضت قيمة الليرة السورية لمعدل قياسي غير مسبوق، وسط أوضاع الحرب في البلاد وأزمة مالية وسياسية تضرب لبنان المجاور، الذي يعد الرئة الاقتصادية لسوريا.

وكان الدولار يساوي 980 ليرة سورية في بعض مكاتب الصرافة، الاثنين، في العاصمة دمشق، في انخفاض حاد عن الأيام الأخيرة، علما أنه كان يساوي 50 ليرة قبل عام 2011.

وبدأت الليرة في فقدان بعض من قيمتها في وقت سابق العام الجاري، بينما شددت الدول الغربية العقوبات على نظام بشار الأسد.

وأثر الانخفاض في التحويلات أيضا على الليرة، كما بدأ بعض السوريين في شراء الدولارات للحفاظ على مدخراتهم.

وفي نوفمبر، تفاقمت الأزمة المالية في لبنان، مما دفع البنوك اللبنانية لفرض قيود على رأس المال، ومنع العديد من المودعين السوريين من سحب كميات كبيرة من حساباتهم في لبنان.

وأثرت الأزمة اللبنانية أيضا على السوريين العاملين في لبنان.

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