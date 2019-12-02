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محافظ وادي الدواسر يكرم العقيد “حسين الشهراني “

محافظ وادي الدواسر يكرم العقيد “حسين الشهراني “

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محافظ وادي الدواسر يكرم العقيد “حسين الشهراني “

محافظ وادي الدواسر يكرم العقيد “حسين الشهراني “
http://almnatiq.net/?p=805378
وادي الدواسر - فالح الدوسري

كرم محافظ وادي الدواسر الاستاذ عبدالله بن سليمان المبارك اليوم الاثنين قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة العقيد / حسين بن سلطان الشهراني ، وذلك نظير جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية .

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه في مقر المحافظة العقيد حسين الشهراني ، مشيدًا بالجهود التي تبذلها قوة الطوارئ الخاصة في اداء مهامها سائلا المولى عز وجل له ولكافة زملائه التوفيق .

من جانبه عبر العقيد حسين الشهراني عن شكره وتقديره لمحافظ وادي الدواسر على هذا التكريم مؤكدًا انه سيكون دافعًا له ولزملائه في بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن .

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