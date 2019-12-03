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سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الشرقية،الرياض، جازان، عسير والباحة

سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الشرقية،الرياض، جازان، عسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=805381
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق(الشرقية،الرياض ومناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة,كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار,كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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