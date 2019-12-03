احدث الأخبار

الجمارك السعودية توقع عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الشرقية،الرياض، جازان، عسير والباحة
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يكرم العقيد “حسين الشهراني “
منطقة الرياض
 الليرة السورية تنخفض إلى مستوى “غير مسبوق”
أبرز المواد
 208 قتلى باحتجاجات إيران.. وتهديدات لعائلات الضحايا
أبرز المواد
 بعد “الاحتلال التركي”.. صالح يدعو لسحب اعتماد حكومة طرابلس
أبرز المواد
 تويتر يدرس اتخاذ “قرارا مهما” بحق المستخدمين
أبرز المواد
 جرحى بين المتظاهرين بالنجف.. ومواجهات في كربلاء
أبرز المواد
 هيئة الصحفيين تُكرم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي
أبرز المواد
 مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ: البشرية ستكون على أحد مسارين نهاية العقد المقبل
أبرز المواد
 البرلمان العربي: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعم قضايا العالم العربي والإسلامي
أبرز المواد
 وصفة لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر.. 5 عناصر غذائية
أبرز المواد
الجمارك السعودية توقع عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن

الجمارك السعودية توقع عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن

أبرز المواد
سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الشرقية،الرياض، جازان، عسير والباحة

سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الشرقية،الرياض، جازان، عسير والباحة

أبرز المواد
محافظ وادي الدواسر يكرم العقيد “حسين الشهراني “

محافظ وادي الدواسر يكرم العقيد “حسين الشهراني “

منطقة الرياض
الليرة السورية تنخفض إلى مستوى “غير مسبوق”

الليرة السورية تنخفض إلى مستوى “غير مسبوق”

أبرز المواد

الجمارك السعودية توقع عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن

الجمارك السعودية توقع عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن
http://almnatiq.net/?p=805384
المناطق - واس

وقعت الجمارك السعودية عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن ، مع إحدى الشركات الوطنية، والذي من المقرر إنشاؤه خلال المرحلة المقبلة .
وأوضحت الجمارك السعودية أن المشروع سيقع على مساحة إجمالية تقارب 600 ألف متر مربع، وسيأتي التصميم الذي سيكون عليه منفذ البطحاء الجديد الخاص بالشحن مواكًبًا للزيادة المتواصلة لحركة العابرين عبر المنفذ، كما أنه سيُمثل داعمًا مهمًا لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين عبر توفير جميع السُبل لتحقيق إنسايبية حركة الشاحنات.
وأشارت الجمارك إلى أن منفذ الشحن الجديد سيُحقق أهداف إحدى أهم مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي المتمثل ذلك في مبادرة “تسهيل انسيابية الحركة في المنافذ”.
وقالت الجمارك السعودية: إن تصميم منفذ الشحن ستتوافر فيه جميع متطلبات التصميم النموذجي للمنافذ البرية الذي أقرته الجمارك وفقًا لأفضل وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، بعد إجراء العديد من الدراسات المستفيضة للوضع القائم في المنافذ البرية، وتقييم الإجراءات التشغيلية ومعرفة متطلبات وملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، بما يُحقق تطبيق مفهوم المنفذ النموذجي على جميع المنافذ البرية، الأمر الذي سيُحقق أيضًا ما تسعى إليه الجمارك السعودية نحو إيجاد منافذ جمركية تليق بسمعة ومكانة المملكة وتُعزز من اقتصادها، وتدعم رؤيتها في تحويل المملكة لتُصبح منصةً لوجستية عالمية.
وأفادت الجمارك أن المرحلة القادمة ستشهد عملًا متواصلًا منها لتحقيق أحدى أهم مبادرات إستراتيجيتها المتمثلة في “تحسين البُنية التحتية بالمنافذ الجمركية” من خلال إنشاء وتطوير المنافذ البرية.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع الجمارك السعودية عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن ، يأتي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تعبيراً عن المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم وتجسيداً لآواصر العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين .

روابط ذات صلة

سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الشرقية،الرياض، جازان، عسير والباحة

سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الشرقية،الرياض، جازان، عسير والباحة
الليرة السورية تنخفض إلى مستوى “غير مسبوق”

الليرة السورية تنخفض إلى مستوى “غير مسبوق”
208 قتلى باحتجاجات إيران.. وتهديدات لعائلات الضحايا

208 قتلى باحتجاجات إيران.. وتهديدات لعائلات الضحايا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*