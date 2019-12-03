تركيا تعلن مقتل أحد جنودها جراء قصف وقع في سوريا

المناطق - وكالات

قتل جندي تركي الإثنين إثر إطلاق مقاتلين أكراد سوريين قذائف هاون في منطقة يحتلها الجيش التركي في الأراضي السورية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وذكرت الوزارة أن أحد الجنود قضى متأثرا بجروحه. وأشار البيان الى أن الجنود الاتراك ردوا على إطلاق القذائف، من دون تحديد دقيق لمكان الواقعة.

وفي وقت سابق، قُتل 9 مدنيين، بينهم 8 أطفال دون الـ15 من العمر، الاثنين، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن “القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج الأطفال منها” في تل رفعت في ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أن القتلى من النازحين الذين فروا من منطقة عفرين الكردية مع سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عليها عام 2018.

وتسبب القصف التركي أيضا بإصابة 21 آخرين بجروح، وفق المرصد.

وفرّ عشرات الآلاف من عفرين مع شنّ القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجوماً على المنطقة العام الماضي.

وغالباً ما تشهد تل رفعت مناوشات بين قوات كردية محلية تسيطر عليها، وبين الفصائل السورية الموالية لأنقرة، التي تسيطر على مناطق في محيطها.