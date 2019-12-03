تعرف على ترتيب صلاح ومحرز في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية

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أقيم اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، والمقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الخامس، بينما حل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز العاشر.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، لينفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وليفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.