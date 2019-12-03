بالفيديو: خالد الفيصل يروي كيف تجاوز اختبار الملك عبدالعزيز له

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روى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، قصة الاختبار الصعب من الملك عبد العزيز في حضور الملك فيصل.

لا عاد لي” سنع “

وخلال لقاء أمير مكة في برنامج ”في الصورة” المذاع على روتانا خليجية، أكد الأمير خالد الفيصل أن الملك عبد العزيز كان يحب أن يداعب الصغار ويختبرهم بالأسئلة قائلاً: ”دخلنا على الملك عبد العزيز وكان معي أخوي سعد الله يرحمه وكان جالس وما كان على رأسه شيء، وكان جالس عنده الملك فيصل والأمير سعود. وتابع الفيصل: ” التفت لي الملك عبد العزيز وقال يا خالد من الأمير فيكم هالحين ؟ أنت ولا أبوك ولا خالك ؟ وعلق أمير مكة ” فوجئت من السؤال وأبوي وخالي كانوا جالسين ” وقلت ” والله يا طويل العمر إذا جيت أنت لا عاد لي” سنع ” أنا ولا أبوي ولا خالي “.

التطرف في عسير

وعن معركته مع التطرف في عسير وتغيير المناهج قال الفيصل ، إن ما حدث في عسير هو ما حدث في كل أنحاء المملكة ، كان هناك توجه لتغيير المناهج وتم تغييرها بالفعل في ذلك الوقت وأدخلت فيها أمور لم تكن في المناهج الدراسية من قبل هذه من جهة ، والناحية الثانية المعسكرات لتدريب الشباب على القتال . وتابع أمير مكة : ” أتذكر في معسكر في عسير كانوا يدربون الشباب على الرماية بالبنادق والأسلحة الحية ، وكان لابد أن يتم عمل شيئ في هذه الأمور وتدخلت والحمد لله استطعت أن أوقف أشياء كثيرة.

ما كانوا مرتاحين مني أبداً

وأضاف : ” وصلت بهم الأمور أنهم كانوا يمنعوا الطلبة من الوقوف للعلم أو أنهم ينشدون النشيد الوطني ومنعوا كل النشاطات إلا المعسكرات التي كانت تستقبل مجموعات كبيرة من مناطق أخرى لإقامة معسكرات في عسير”. وتابع: ” كان هناك هجمة كبيرة تعرض لها في أيام الصحوة ” مؤكداً : ” ما كانوا مرتاحين مني أبداً ” .

#فيديو

صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يحكي قصة اختبار الملك عبدالعزيز له.. ما السؤال الصعب الذي طرحه عليه أمام والده الملك فيصل؟ وكيف أجاب عليه؟ #خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/t08lGXR6BS — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019