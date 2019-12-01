استمع إلى آرائهم وأشركهم ضمن فريق التحسين.. الأمير تركي بن طلال يلتقي أصحاب المحلات في سوق الثلاثاء الشعبي بأبها

المناطق - عسير

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أن الأسواق الشعبية جزء مهم من هوية أي منطقة ومن تراثها الذي ورثته عن الأباء والأجداد؛ وأن منطقة عسير فيها أكثر من خمسة عشر سوقاَ شعبياً رئيسياً تحرص على الإهتمام والعناية بها وتطويرها كونها تعكس ثقافة وتاريخ وهوية المنطقة؛ مشيراً سموه أنه سيتم البدء بتحسينها وفق جدول زمني يضمن تطويرها للحفاظ على هويتها الشعبية التي تميزها عن غيرها من الأسواق الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بعدد من المواطنات والمواطنين أصحاب المحلات في سوق الثلاثاء الشعبي وسط أبها؛ حيث التقي بهم واستمع إلي آرائهم ومقترحاتهم حيال تطوير السوق الشعبي.

وأوضح سموه خلال اللقاء أنه تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لبحث حالة السوق وناقش ما توصلت إليه اللجنة من توصيات؛ واستمع لآراء أصحاب المحلات ومقترحاتهم.

وقد وجه سموه في نهاية اللقاء بتشكيل فريق من المستفيدين والمستفيدات داخل السوق الشعبي وضمهم كأعضاء ممثلين لكل أصحاب المحلات بسوق الثلاثاء في اللجنة المشكلة لهذا الغرض؛ وبحث الموضوع للخروج بحلول توافقية عاجلة تتناسب مع الوضع الراهن؛ تمهيداً لإيجاد حلول جذرية وفق ما تضمنته استراتيجية تطوير عسير في هذا الشأن.

