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أمیر حائل یـرعى منتدى التطوع ّ الأول ٢٠١٩ غدا

أمیر حائل یـرعى منتدى التطوع ّ الأول ٢٠١٩ غدا

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أمیر حائل یـرعى منتدى التطوع ّ الأول ٢٠١٩ غدا

أمیر حائل یـرعى منتدى التطوع ّ الأول ٢٠١٩ غدا
http://almnatiq.net/?p=805423
المناطق - حائل

یـرعـى صـاحـب الـسمو الـملكي الأمـیر عـبدالـعزیـز بـن سـعد بـن عـبدالـعزیـز أمـیر مـنطقة حـائـل فـعالـیات مـنتدى الـتطوع الأول بـحائـل غدا الأربـعاء ، الـموافـق 4 دیــسمبر 2019 ،بــتنظیم فــرع وزارة الــعمل والــتنمیة الاجــتماعــیة وبــرعــایــة الـمسؤولـیة الاجـتماعـیة فـي شـركـة أسـمنت حـائـل كشریك راعي.
وأكـد ذلـك مـدیـر عـام فـرع وزارة الـعمل والـتنمیة بحائل الأستاذ فریح بن محمد العیاد.
وقــال فــي حــدیــث صــحفي :” أن الــمنتدى یــقام بــمقر الــنادي الأدبــي الــثقافــي بــمنطقة حــائــل، بـحضور رواد وقـادة الـعمل الـتطوعـي فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة عـلى مـختلف الأصـعدة الـرسـمیة والأھـلیة وفـرق الـتطوع، ویســتمر لــمدة یــوم، ویتخــللھا الــعدیــد مــن الــفعالــیات الــمتضمنة جــلسات عــلمیة ورش عــمل مــتخصصة واستعراض لبعض التجارب التطوعیة الممیزة”.
ودعــا الــعیاد الــمتطوعــین والــمتطوعــات مــن أبــناء الــمنطقة لــلحضور والــمشاركــة والاســتفادة الــعلمیة
والــعملیة لــتنوع أوراق الــعمل الــتطوعــیة ونــوعــیة أھدافھا في التنمیة البشریة.
ورفـع الـعیاد فـي خـتام حـدیـثھ الـشكر والـتقدیـر لـصاحـب الـسمو الـملكي الأمـیر عـبدالـعزیـز بـن سـعد بـن عـبدالـعزیـز أمـیر مـنطقة حـائـل عـلى رعـایـتھ لـلمنتدى واھتمامه الشخصي في إنجاح المنتدیات النوعیة في المنطقة..

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