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أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لليوم العالمي للتطوع ..

أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لليوم العالمي للتطوع ..

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أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لليوم العالمي للتطوع ..

أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لليوم العالمي للتطوع ..
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=805426
المناطق - فضه عطيف

خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، الجلسة الاسبوعية بعد مغرب اليوم الثلاثاء ، لليوم العالمي للتطوع والذي تنفذه مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري تحت شعار ” تطوع المستقبل يشمل الجميع” ..

و سيتم خلال الجلسة عرض مشاركات برامج وإنجازات متطوعي الدفاع المدني وما قدموه من خدمات ومنجزات وأعمال إنسانية خلال الفترة الماضية.
كما يكرم سمو أمير منطقة جازان في ختام الجلسة المتطوعين وعددا من منسوبي الدفاع المدني بهذا المجال ، ويأتي ذلك تأكيداً على دعم وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله – لابراز و تقدير كافة جهود العمل التطوعي وبمتابعة واهتمام من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهما الله – لكافة مبادرات وجهود أعمال الفرق التطوعية بمحافظات المنطقة.

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