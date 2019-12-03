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بعد الكرة الذهبية السادسة.. هل ميسي الأفضل في التاريخ؟

بعد الكرة الذهبية السادسة.. هل ميسي الأفضل في التاريخ؟
http://almnatiq.net/?p=805434
المناطق - الرياض

لم يخيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني كافة ترشيحات الخبراء والمحللين، وحصد بالفعل جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” للمرة السادسة في مشواره الكروي.

وتفوق “البرغوث” الأرجنتيني بهذه الجاهزة على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد 5 كرات ذهبية.

وخلال مسيرته الكروية، نجح ميسي (32 عاما) في حصد بطولات وألقاب فردية عديدة خلال مشواره الناصع مع برشلونة، حيث توج بـ 34 بطولة مختلفة، وهي الدوري الإسباني الممتاز “الليغا” (10 ألقاب) ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم “تشامبيونزليغ” 4 ألقاب وكأس السوبر الأوروبي 3 ألقاب وكأس العالم للأندية 3 ألقاب وكأس ملك إسبانيا (6 ألقاب) وكأس السوبر الإسباني (8 ألقاب).

وقاد ميسي برشلونة إلى منصات التتويج في مناسبات كثيرة، حيث أسهمت أهدافه التي كثيرا ما تأتي في أوقات قاتلة من عمر المباريات، لتسهم بذلك في إحداث الفارق مع العملاق الكتالوني طوال العقد الماضي، حيث نجح في هز الشباك مع “البارسا” 614 هدفا، في إجمالي عدد مباريات بلغ 710 مباراة.

وعلى صعيد الألقاب الفردية، حصد ميسي على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، بأكثر من أي لاعب آخر، كما حصد ميسي جائزة “الحذاء الذهبي” 6 مرات، فضلا عن تواجده في تشكيلة الفيفا في 12 مرة متتالية

وشارك ميسي في 461 مباراة رفقة برشلونة في الدوري الإسباني فاز خلالها في 351 مباراة وتعادل في 67 مباراة وخسر في 41 مباراة وسجل 428 هدفا وصنع 174 هدفا لزملائه.

كما دافع نجم “التانغو” عن ألوان برشلونة في 140 مباراة في “تشامبيونزليغ”، فاز فيها 80 مباراة وتعادل في 38 مباراة وخسر في 20 مباراة، حيث سجل 114 هدفا وصنع 34 هدفا لزملائه، كما شارك في 73 مباراة في كأس ملك إسبانيا، فاز فيها في 47 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 10 مباريات وسجل 51 هدفا وصنع 34 هدفا.

وعلى الصعيد الدولي، شارك ميسي مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم في 133 مباراة، سجل خلالها 68 هدفا ليتصدر بذلك قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الأرجنتيني.

ومع هذه الأرقام والإنجازات التي حققها ميسي، يدور السؤال الأكبر في الأوساط الكروية. هل من الممكن أن نعتبر ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟ هل ميسي بمثابة التاريخ الحديث لكرة القدم؟

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