مفاجأة في السماء كادت تقتل طيارا.. وأثارت فزع البريطانيين!

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http://almnatiq.net/?p=805437
المناطق - وكالات

قال أحد الطيارين إنه كاد يصاب بنوبة قلبية عندما رأى طائرات “تايفون” بالقرب من جناح الطائرة التي كان يقودها.

وكان، ستيفن جيوردانو، يقود طائرة مدنية من طراز بوينغ 767 في رحلتها من تل أبيب في إسرائيل، إلى نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما انقطعت عن الاتصال فوق أجواء المملكة المتحدة، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأوضح جيوردانو، أمس الاثنين، أنه لاحظ تعطل جهاز الاتصال في الطائرة، وتطلب الأمر نحو 10 دقائق حتى تمكن الطاقم من إصلاح العطل.

لكن عندما نظر إلى يساره من النافذة صعق، حيث وجد مقاتلة حربية قريبة جدا من طائرته، وقال: “كدت أصاب بنوبة قلبية من الرعب.. رد فعل سلاح الجو الملكي البريطاني كان مدهشا”، مشيدا بالطيارين الحربيين.

وأضاف أنه كان مشغولا مع طاقم الطائرة لإصلاح العطل، لذا لم يلاحظ اقتراب مقاتلتين حربيتين من طائرته.

وعادة ما يتم اتخاذ قرار إرسال الطائرات الحربية، خشية أن تكون الطائرة قد تعرضت للخطف أو الاستغلال لارتكاب هجوم بواسطتها.

وأثار الصوت المرعب الذي صدر بسبب اختراق الطائرتين العسكريتين حاجز الصوت، فزع سكان لندن ومناطق قريبة منها في بريطانيا، وكاد يتسبب بمقتل قائد الطائرة.

ويمكن للطائرات أن تتسبب بأصوات مرتفعة جدا عند اقتراب سرعتها من سرعة الصوت.

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