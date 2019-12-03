أمانة عسير توسع مسطحات أبها الخضراء بأكثر من 200 ألف م2

المناطق - عسير

أنجزت أمانة منطقة عسير أكثر من 212 ألف م2 من المسطحات الخضراء داخل الأحياء ومداخل مدينة أبها ، وذلك ضمن جهود الأمانة لتأهيل حدائق الأحياء بهدف تحويلها إلى حدائق نموذجية متكاملة الخدمات تلبية لحاجة الأهالي والزوار، وتحسين المشهد الحضري بأبها .

و أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الحدائق والمنتزهات العامة تساعد بالمحافظة على النباتات والأشجار المحلية التي تمثل إرثاً وطنياً مهماً .

منبها بأن الأمانة تحرص على تطوير وزيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص التنزه والترويح الطبيعية للسكان و الزوار ، وذلك من خلال دراسات تطويرية شاملة للحدائق والمتنزهات البرية ، و التي سيتم تنفيذها وفق الأولوية والاعتمادات والمخصصات بما يسهم في الاستفادة المثلى من هذه المواقع التي تجذب الأهالي والزوار على مدار العام.

وأوضح بان الأمانة تسعى لزيادة الرقعة الزراعية الخضراء وتحسين المشهد الحضري و التي تأتي ضمن أعمال مبادرة ” تشجير مدينة أبها ” .