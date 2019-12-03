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إيران تقر بقتل الشرطة للمحتجين خلال التظاهرات

إيران تقر بقتل الشرطة للمحتجين خلال التظاهرات
http://almnatiq.net/?p=805455
المناطق - وكالات

أقرّ التلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، أن قوات الأمن أطلقت النار وقتلت ما وصفتهم بـ”مثيري شغب” في عدة مدن وسط احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات عن العنف الذي استخدم لإخماد المظاهرات.

وجاء هذا الاعتراف خلال تقرير انتقد تغطية قنوات تلفزيونية دولية، تصدر باللغة الفارسية، للأزمة التي بدأت في 15 نوفمبر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن ما لا يقل عن 208 متظاهرين قتلوا في إيران خلال الاحتجاجات المناهضة لرفع الحكومة أسعار الوقود والحملة الأمنية التي أعقبت خروج تلك الاحتجاجات.

إيران لم تعلن بعد عن أي حصيلة لضحايا الاضطرابات التي اجتاحت البلاد، رغم أنها كذبت إحصاءات منظمة العفو في وقت سابق.

وذكر بيان أصدرته منظمة العفو، الاثنين، إن هناك “عشرات القتلى” في حي شهريار بالعاصمة طهران، ولم تقدم المنظمة أي أنباء أخرى بشأن وقوع ضحايا في مناطق أخرى عبر البلاد.

وتفيد السلطات بأن نحو 200 ألف شخص شاركوا في التظاهرات، وهاجم بعضهم مئات البنوك ومراكز الشرطة ومحطات الغاز في البلاد.

ونقلت “الأسوشيتد برس” عن منصورة ميلز، الباحثة الإيرانية في منظمة العفو، قولها: “رأينا أكثر من 200 شخص قتلوا في وقت سريع للغاية، خلال أقل من أسبوع هذا حدث لم يسبق له مثيل في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.”

وانتشرت الاحتجاجات في 100 مدينة في أنحاء إيران، وحجبت الحكومة خدمة الإنترنت في خضم الاضطرابات، وهو ما منع متظاهرين من نشر مقاطع فيديو ومعلومات عن الاحتجاجات، كما حال دون معرفة العالم الخارجي لحجم الاحتجاجات.

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