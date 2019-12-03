شاهد..”طارق شو” يسخر من عضو شورى طالب بإزالة المخيمات حول المطار بحجة التلوث البصري

المناطق-الرياض

سخر الإعلامي طارق الحربي، من مطالبة عضو المجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، بإزالة المخيمات الموجودة في شمال الرياض والثمامة وحول المطار باعتبار أنها “تلوث بصري”.

وقال “الحربي” في برنامجه “طارق شو”، على قناة “روتانا خليجية”: “والله العظيم فاضيين.. يا رجل انت بيتك مساحته ٤ آلاف ومخيمك في وسط بيتك.. احنا ما عندنا فلوس نجيب استراحة.. الشباب أفلسوا”.

وأضاف: “أتوقع إن فيه أشياء ثانية تسبب تلوث.. ما شوفت مصنع “أسمنت” فوق الرياض”، متابعا: “لما يكون راتبك عالي وتداوم كام يوم في الأسبوع وجالس تسمع.. ليتني عضو مجلس شورى.. كان أوريكم الاقتراحات الصح”.