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أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في الجلسة الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في الجلسة الأسبوعية

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أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في الجلسة الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في الجلسة الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=805467
المناطق- تبوك:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقاً سموّه في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, منوهاً سموه باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه، حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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