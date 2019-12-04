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أفضل مصادر “أوميغا 3” للجسم.. ولماذا لا يمكن الاستغناء عنها؟

أفضل مصادر “أوميغا 3” للجسم.. ولماذا لا يمكن الاستغناء عنها؟
http://almnatiq.net/?p=805483
المناطق - الرياض

قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي، إن الأحماض الدهنية “أوميغا 3” تتمتع بفوائد صحية جمّة.

وأوضحت الخبيرة أن تلك الأحماض مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.

وأضافت سابرسكي أن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية أوميغا 3 بنفسه.

ولذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.

كما توفر العديد من الشركات مكملات غذائية تحتوي على “أوميغا 3” ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.

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