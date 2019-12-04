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تطبيق Play – ya حل متكامل للاستمتاع بالمقاطع الصوتية

تطبيق Play – ya حل متكامل للاستمتاع بالمقاطع الصوتية
http://almnatiq.net/?p=805486
المناطق - الرياض

لا يستغني الجميع عن تطبيقات تشغيل المقاطع الصوتية مهما اختلفت اهتماماتهم، إلا أن كثيرا من المستخدمين سواء كانوا من هواة الاستماع إلى الصوتيات بأشكالها المختلفة أو من يستمعون إليها بين فترة وأخرى قد لا تروق لهم التطبيقات الرسمية التي توفرها أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، نظرا إلى الصعوبات التي قد يواجهونها من حيث إنشاء قوائم التشغيل، التي تكون صعبة ومعقدة في نظام “أندرويد”، أو إجبارهم على استخدام أجهزة الكمبيوتر في كثير من الأوقات كما هو الحال مع نظام iOS وأجهزة “آيفون”، لذلك يأتي تطبيق Play – ya لحل هذه المشكلة.
ويتميز التطبيق بميزة قوائم التشغيل الذكية، التي تعد الأبرز في التطبيق حيث يقوم التطبيق بإنشاء قوائم تشغيل تلقائية مخصصة للمستخدم اعتمادا على الكيفية التي يستمع بها للصوتيات المحفوظة بجهازه، كما يعتمد التطبيق على كثير من العوامل لتصنيف الملفات الصوتية في قوائم تشغيل تلقائية مثل، الأكثر استماعا، الأعلى تقييما، موعد الاستماع، موعد الإصدار، الأكثر تجاهلا، المدة الزمنية.
ويتيح التطبيق أيضا خيارات متعددة للتخصيص مثل التحكم في اسم قائمة التشغيل وكذلك عدد الملفات الصوتية المدرجة تحتها وآلية التصنيف كما يحلو لك، ويتميز بإمكانية تصنيف جميع الملفات وترتيبها، وفقا للآلية التي يريدها المستخدم، كما يملك التطبيق واجهة استخدام بسيطة ملونة، لكنها متناغمة مع الملف الصوتي الذي تقوم بتشغيله، إضافة إلى إنشاء عدد لا محدود من قوائم التشغيل، مع دعم جميع الصيغ المشهورة للملفات الصوتية.

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