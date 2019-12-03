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“العقاري”: إيداع 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” في نوفمبر

“العقاري”: إيداع 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” في نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=805507
المناطق - الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 1.016 مليار وستة عشر مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن 268 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 748 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، مبيناً أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة” منذ بداية برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو2017م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي ، بلغت نحو 10.490 عشر مليارات وأربع مئة وتسعين مليون ريال حتى نهاية الشهر الماضي، منها مبلغ 2.099 مليارين وتسعة وتسعين مليون ريال أودعت في حسابات مستفيدي “التمويل المدعوم”، فيما أودع 8.391 ثمانية مليارات وثلاث مئة وواحد وتسعون مليون ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.
وقال بن ماضي إن الإعلان الشهري عن إيداع الدعم لمستفيدي “سكني” من الصندوق ووزارة الإسكان” يأتي تأكيدًا على التزامنا التام بتوفير جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تساهم في تملك المواطنين للسكن، مبينًا أن تنوع الخيارات في البرامج والمبادرات تتيح للمواطن الاختيار الأنسب له لتملك مسكنه الأول.
وأشار إلى اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن.
يذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية ، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري تعمل طوال أيام الأسبوع لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل المدعوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

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