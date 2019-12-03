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الكويت تطالب بتعزيز جهود تطبيق اتفاقية “حظر الأسلحة البيولوجية”

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الكويت تطالب بتعزيز جهود تطبيق اتفاقية “حظر الأسلحة البيولوجية”

الكويت تطالب بتعزيز جهود تطبيق اتفاقية “حظر الأسلحة البيولوجية”
OPCW chemical experts in Syria
http://almnatiq.net/?p=805516
المناطق - وكالات

طالبت الكويت اليوم الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية بضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ بنودها بالكامل لاسيما مع تصاعد المخاطر والتهديدات التي تمثلها الميليشيات الإرهابية.
جاء ذلك في كلمة الكويت ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة والمنعقد من الثالث إلى السادس من ديسمبر الجاري.
وأضاف السفير الغنيم أن العالم يرى في تصاعد حدة المخاطر والتهديدات المتمثلة في تلك الميليشيات الإرهابية إمكانية لقيامها بشن هجمات قد تستخدم فيها مواد بيولوجية مما يستوجب التحرك لبذل المزيد من الجهود الدولية للتنفيذ الكامل لأحكام هذه الاتفاقية.
وشدد على أهمية هذه الاتفاقية كركيزة مهمة من ركائز عملية نزع السلاح، موضحًا أنها “تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين مما يستوجب السعي لتنفيذ أحكامها”.
وأكد أيضًا أهمية الاتفاقية في زيادة التوعية بالأمن والسلامة البيولوجية وإدارة المخاطر، مضيفًا “ولذا فإن الكويت وانطلاقًا من حرصها على إحلال السلام والأمن والتعاون بين جميع الدول فقد أولت اهتمامًا كبيرًا للانضمام لهذه الاتفاقية”.

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