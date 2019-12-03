نهار الرمان يشكر أمير تبوك على تكفله بعلاج ابنه ورعايته واهتمامه

المناطق- تبوك:

أعرب عضو مجلس منطقة تبوك ( سابقاً ) نهار عبد الكريم الرمان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على رعايته واهتمامه ومتابعته وتكفله بعلاج ابنه / غالب مدير مكتب كهرباء تيماء الذي تعرض لعارض صحي موخراً على نفقة سموه الخاصة

وقال ان سمو أمير المنطقة تابع حالة ابنه منذ دخوله المستشفى حتى شفاه الله تعالى

وأكد الرمان ان سمو الأمير فهد بن سلطان عوناً دائماً على هذه المواقف الإنسانية التى ليست مستغربه من سموه مع جميع ابناء المنطقة داعيا الله ان لايرى سموه أي مكروه وان يجعل ماقدمه سموه في موازين حسناته